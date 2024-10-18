Uyuşturucu İhbarı Sonrası Kurşunlama Olayı: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Uyuşturucu İhbarı Sonrası Kurşunlama Olayı: 2 Tutuklama

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Erdemli'de muhtarın evini kurşunlayan ve darp eden 2 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı.

18.10.2024 11:26
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Polisin titiz çalışması olayı ortaya çıkardı: Azmettirici kadın çıktı, 2 şüpheli tutuklandı

Mersin Erdemli'de kocası uyuşturucu madde ticaretinden tutuklanan bir kadının azmettirdiği şüpheli muhtarın evini ve aracını kurşunladı, her ikisi de polis operasyonuyla yakalandı

MERSİN - Mersin Erdemli'de uyuşturucuyla ilgili ihbarda bulunan muhtarın aracı ile evini kurşunlayan, bir şahsıda silahla darp edip yağmalayan şüpheli ile azmettirici kadın polisin titiz çalışmasıyla belirlenip yakalanarak tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde uyuşturucu ile mücadele kapsamında sürekli bilgilendirme yapan ilçeye bağlı Türbe Mahallesi Muhtarı Ali Salma'nın evi ve aracı kurşunlandı. Olayın ardından Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalışma yaptı. Polisin titiz çalışmasında muhtarın ev ve aracının kurşunlanma olayını gerçekleştiren şüphelinin Y.K. olduğu azmettirenin ise kocası uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanan N.T. olduğu belirlendi. Şüphelinin bir kişiyi daha silahla darp edip yağmalama yaptığını ortaya çıkaran polis operasyon düzenledi. Operasyonda, 2 şüpheli de yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma, Tehdit, Silahlı Yağma ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçlarından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan 2 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Evi ve aracı kurşunlanan muhtar Ali Salma," Mahallemizde uyuşturucuya karşı duyarlı bir çalışma yaptık. Bu çalışmamızdan rahatsız olan bazı kişiler gece yarısı geldi evimizi, aracımızı kurşunladı. Emniyet güçlerimizde bunları yakalayıp tutuklanmasını sağladı. Emniyet güçlerimizde teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Uyuşturucu İhbarı Sonrası Kurşunlama Olayı: 2 Tutuklama - Son Dakika

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