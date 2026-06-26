Uyuşturucu ile Mücadelede Başarılar - Son Dakika
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Uyuşturucu ile Mücadelede Başarılar

26.06.2026 13:48
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İçişleri Bakanı Çiftçi, yılbaşından bu yana 24 bin 757 operasyonla 23,9 ton uyuşturucu ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Yılbaşından bu yana emniyetimiz ve jandarmamız tarafından 24 bin 757 operasyon gerçekleştirildi. 23,9 ton uyuşturucu madde ile 71,9 milyon uyuşturucu hapın milletimize ulaşması engellendi" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerince yılbaşından bu yana uyuşturucu maddeye yönelik düzenlenen 24 bin 757 operasyonda 23,9 ton uyuşturucu madde ile 71,9 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Çiftçi yaptığı paylaşımda, "Bir anne için evlat, kaç yaşına gelirse gelsin yine gözünün önünde büyüttüğü çocuktur. Kapıdan çıktığında ardından dua eder; akşam olduğunda evine sağ salim dönmesini bekler. Bir babanın da en büyük temennisi; evladının yolunu açık, ömrünü hayırlı, geleceğini güven içinde görmektir. Bizim uyuşturucuyla mücadelemiz, işte bu dualara, bu bekleyişe ve bize emanet edilen her bir evladın geleceğine sahip çıkma mücadelesidir. Yılbaşından bu yana emniyetimiz ve jandarmamız tarafından 24 bin 757 operasyon gerçekleştirildi. 23,9 ton uyuşturucu madde ile 71,9 milyon uyuşturucu hapın milletimize ulaşması engellendi. Bunların her biri yalnızca bir rakam değildir. Her biri; kararmasına izin verilmeyen bir hayatın, dağılmaktan korunan bir ailenin ve yarım kalmayan bir hayalin karşılığıdır. Ancak biliyoruz ki gerçek başarı, yalnızca zehir tacirini yakalamak değil; bir evladımızın bu karanlıkla hiç tanışmamasını sağlamaktır. Yürüttüğümüz eğitim ve önleme faaliyetleriyle bu yılın ilk 6 ayında 3 milyon 338 bin 50 vatandaşımıza ulaştık. Ailelerimizi bilinçlendirdik, gençlerimize ulaştık, önleyici çalışmalarımızı ülkemizin dört bir yanında yaygınlaştırdık. Genç kardeşlerim, hayat bazen insanı yorabilir, yolunu daraltabilir. Ancak hiçbir çıkmaz, hayatınızdan ve geleceğinizden daha büyük değildir. Zorlandığınızda yardım istemekten çekinmeyin. Aileniz, öğretmenleriniz ve devletiniz yanınızdadır. Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü vesilesiyle bir kez daha ifade ediyorum; evlatlarımızın istikbalini korumak, milletimize karşı boynumuzun borcudur. Mevlam hiçbir anne babayı evladıyla imtihan etmesin; gençlerimizi her türlü bağımlılıktan, kötülükten ve karanlıktan muhafaza eylesin" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu ile Mücadelede Başarılar - Son Dakika

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