Uyuşturucu ile Yakalanan Kadın Tutuklandı

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde ıslak mendil paketi içine gizlenmiş uyuşturucu maddelerle yakalanan kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir araçta yapılan aramada çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyon sonucunda, ıslak mendil paketi içine gizlenmiş 6,55 gram Skunk, 20,53 gram Metamfetamin, 7,50 gram Bonzai, 7,97 gram Kubar Esrar ve 2,15 gram Sentetik Kannabinoid hammaddesi bulundu. Ele geçirilen hammaddeden piyasa değeri yaklaşık 375 bin Türk Lirası olan 1 kilogram Bonzai elde edildiği öğrenildi. Uyuşturucuları Tokat'a getiren S.P. isimli kadın şahıs, "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TOKAT