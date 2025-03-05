Uyuşturucu ile Yakalanan Şüpheliye 22 Yıl Hapis

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Manisa'nın Salihli ilçesinde 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobildeki şüpheli, polisin kovalamacası sonucu yakalandı. Şüphelinin kaba üst aramasında uyuşturucu ele geçirilirken, yapılan sorgulamada 20 ayrı suçtan 22 yıl hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı.

Salihli'de huzur ve güvenliğin sağlanması konusunda çalışmalarını sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendiği aracı durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan araç, polis ekip aracına çarpıp kaçtı. Kaçan araç kovalamaca sonucu Karapınar Mahallesi mevkiinde bulunan Hayvan Pazarı mevkiindeki arazide yakalandı. Araçta bulunan Y.Ü.'nün(43) yapılan üst aramasında uyuşturucu ele geçirilirken, yapılan sorgulamasında ise 20 farklı suçlardan toplam 22 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından firari hükümlü tutuklanıp, cezaevine gönderildi. - MANİSA