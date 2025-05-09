Uyuşturucu Kaçakçısı Kuşadası\'nda Yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu suçundan aranan şahıs, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan bir şahsın yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan aranan ve hakkında 17 yıl 10 ay 26 gün hapis cezası bulunan M.G. isimli şüpheli şahıs jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN