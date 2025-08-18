Uyuşturucu Kaçakçısı Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerinin durdurmak istediği bir otomobil, polis memuruna çarparak kaçtı. Kaçış sırasında araçtan bir miktar uyuşturucu madde atan şahıs, ekiplerin titiz çalışması sonucu yakalandı. Önce serbest kalan şahıs, itiraz sonucu tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, önceki gün İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Gaziantep güzergahındaki uygulama noktasında durdurulan araçtaki Ö.C., kendisine doğru yaklaşan polis memuruna otomobille çarparak kaçtı. Kaçış sırasında bir miktar suç unsuru uyuşturucu madde araçtan atıldı. Yapılan takip ve aramalar sonucu şüpheli yakalandı, otomobil ve ikametinde toplam 141,68 gram metamfetamin ile 9 sentetik ecza hap ele geçirildi.

O anlar uygulama noktasının güvenlik kamerasına yansıdı. Olay sonrası adliyeye sevk edilen Ö.C., tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın karara itiraz etmesi sonucu şüpheli tekrar gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ