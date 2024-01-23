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Uyuşturucu madde satıcısı sokak ortasında yakalandı - Son Dakika
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Uyuşturucu madde satıcısı sokak ortasında yakalandı

Arnavutköy'de polis ekipleri tarafından takip edilen bir uyuşturucu madde satıcısı, sokak ortasında yakalandı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, şahsın polisleri fark etmesi üzerine kaçmaya başladığı ve kısa süren bir kovalamacanın ardından yakalandığı görülüyor. Şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramalarda ise çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve cep telefonu ele geçirildi. Şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Uyuşturucu madde satıcısı sokak ortasında yakalandı
23.01.2024 - 15:26,
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Uyuşturucu madde satıcısı sokak ortasında yaka paça yakalandı: O anlar kamerada

İSTANBUL - Arnavutköy'de uyuşturucu madde satıcısı, sokak ortasında polis ekiplerince yakalanırken o anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde gece saatlerinde polisin takipte olduğu bir uyuşturucu madde satıcısı sokakta yürüdüğü esnada polis ekiplerini fark etmesi üzerine kaçmaya başladı. Polis ile şüpheli arasında kısa süreli yaşanan kovalamacanın ardından şahıs yakalandı. Yakalanma anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, şahsın sokakta polis ekiplerini fark etmesi üzerine kaçmaya başladığı yaşanan kovalamacada polislerin silahlarını çektiği ve şahsın yakalanarak gözaltına alındığı görüldü.

Polis merkezine götürülen şahsın üst ve ev aramasında çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve cep telefonu ele geçirildiği öğrenildi. Şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: İHA
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