Uyuşturucu Operasyonlarında Büyük Başarı

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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 78 ilde, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 24 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 3 hafta içinde düzenlediğimiz operasyonlarda; 1 ton 806 kg uyuşturucu madde, 8 milyon 437 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 bin 656 şüpheliyi yakaladık." - ANKARA