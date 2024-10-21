Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 814 Gram Ele Geçirildi

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Uyuşturucu tacirleri 'Mia'nın burnuna takıldı

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; 1 kilo 814 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; 2 araçta Narkotik Arama Köpeği 'Mia' ile arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 1 kilo 814 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili Ü.Ş. ve Ö.E. yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar; çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.