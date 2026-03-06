Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama
06.03.2026 00:26
Kastamonu'da midesinde 258 gram metamfetamin taşıyan 3 kişi tutuklandı, 5 gözaltına alındı.

Midesinde 33 adet paket halindeki 258,31 gram metamfetamini ülkeye sokan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ortak çalışmalar kapsamında, şüphelilerden birinin Azerbaycan'dan 33 adet paketlenmiş halde 258,31 gram metamfetamini yutarak İran üzerinden Türkiye'ye soktuğu tespit edildi. Bunun üzerine takibe alınan şüphelilerin bulunduğu araç, Kastamonu'nun il girişinde durduruldu. Araçta, şüphelilerin üstlerinde ve 3 ayrı ikamette eş zamanlı yapılan aramalarda 33 adet paketlenmiş halde yutma yöntemiyle ülkeye sokulduğu ve dışkı yoluyla çıkarılan toplam 258,31 gram metamfetamin, 7 şeffaf kilitli poşet içerisinde toplam 20,73 gram metamfetamin ve 0,10 gram kannabinoid ele geçirildi.

Operasyonda narkotik ekiplerince yurt dışından ülkeye uyuşturucu maddeleri sokan yabancı uyruklu şüpheli A.S. ile kendisine yardım ettiği tespit edilen O.A, S.A., D.K., E.T. ve B.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adli makamlara sevk edilen şüphelilerden S.A., B.A. ve O.A. tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KASTAMONU

