Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı

Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı
28.06.2026 12:36
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Ümraniye'de düzenlenen operasyonda 4 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı.

Ümraniye'de uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda "zula evi" olarak kullanılan iki ayrı adreste ve dağıtımda kullanılan bir araçta yaklaşık 4 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ümraniye'de geniş kapsamlı çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takiplere göre şüpheli şahısların Çamlık Mahallesi'nde bulunan ve "zula evi" olarak adlandırdıkları 2 farklı adreste uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlendi. Zanlıların uyuşturucu maddelerin dağıtımında ise bir binek araç kullandıkları tespit edildi.

Ekipler tarafından 26 Haziran'da belirlenen adreslere ve dağıtım aracına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon neticesinde adresteki şüpheliler İ.A. (37), H.Y. (36), M.A. (39) ile uyuşturucu maddeleri araçla dağıttığı belirlenen İ.A. (65) yakalanarak gözaltına alındı. Narkotik ekiplerince söz konusu adreslerde ve uyuşturucu dağıtımında kullanılan araçta yapılan detaylı aramalarda; şeffaf poşetlere sarılı halde toplam 4 kilo 21,8 gram uyuşturucu madde, 30 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu maddeleri paketlemede kullanılan 1 adet vakum makinesi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 36 bin 460 TL nakit para ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen İ.A. (37), H.Y. (36), M.A. (39) ve İ.A. (65), "TCK 188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan hakim karşısına çıkarıldı. 4 zanlı, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Ümraniye, Güvenlik, 3. Sayfa, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

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