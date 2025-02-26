Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda tespit edilen 2 şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ç. tutuklandı. - KASTAMONU