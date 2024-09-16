Uyuşturucu Operasyonu: İki Tutuklama

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Gümüşhane'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptıklarından şüphelendiği 3 şahsa yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sonrası 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, il merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları şüphesiyle haklarında saha çalışması yapılan G.T, Y.Ş ve B.D. isimli şahısların 2 farklı kişiye toplamda 17 adet sentetik ecza (uyuşturucu hap) sattıkları tespit edildi. Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda şüpheli şahıslar evlerinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.Ş, adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, Y.Ş ve B.D ise tutuklanarak Gümüşhane E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - GÜMÜŞHANE