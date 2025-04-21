Uyuşturucu Operasyonunda 1.35 Kg Metamfetamin Ele Geçirildi

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince ve narkotik madde arama köpeği Magnum ile yapılan çalışmalar kapsamında; 1 kilo 350 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Adli mercilere sevk edilen P.J. (40), S.A.(33) adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.K. (42), J.S. (43) isimli şahıslar tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Yapılan açıklamada, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı, satışı ve nakli ile ilgili mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir" denildi. - ERZURUM