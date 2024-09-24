Uyuşturucu Operasyonunda 24 Kilo Ele Geçirildi

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Şırnak'ın Balveren beldesinde durdurulan bir araçta narkotik köpeği 'Hektor' 24 kilo 250 gram uyuşturucu madde yakaladı. Araç içerisinde bulunan 3 şahıs gözaltına alındı.

Balveren beldesinde yapılan bir ihbarı değerlendiren Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri narkotik köpeği Hektor ile bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada 24 kilo 250 gram metamferamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan K.K. ve A.K. isimli şahıslar ile birlikte, 5 ayrı dosyadan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis ceza ve 290 bin TL para cezası ile arandığı öğrenilen araç şoförü gözaltına alındı. - ŞIRNAK