Uyuşturucu Operasyonunda 8 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Van ve Hakkari'de uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik operasyon düzenlendiğini bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Van ve Hakkari'de uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 446 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. 8 şüpheli zehir taciri yakalandı" denildi.

Uyuşturucu ile mücadeleye kararlılıkla devam edileceği vurgulanan açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Van ve Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda 422 kilogram skunk, 14 kilogram metamfetamin, 10 kilogram esrar uyuşturucu maddesi ele geçirildi. İmalatçısından satıcısına kadar uyuşturucu ile mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Daire Başkanlığımızı, kahraman jandarmamızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA