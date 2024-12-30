Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltı Sayısı 114\'e Yükseldi

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Uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 137 şüpheliye yönelik Ankara merkezli iki ilde icra edilen "Demir Kıran-1" operasyonundaki gözaltı sayısı 114'e yükseldi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yürütülen ve uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 137 şüpheliye yönelik, Ankara ve Diyarbakır'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınanların sayısı 114'e yükseldi. İçlerinde Polis Özel Harekat ekiplerinde yer aldığı bin kişilik personelin katılımıyla icra edilen operasyonda, 130 farklı adreste arama yapıldı. Aramalar neticesinde, farklı miktarlarda sentetik ecza, kimyasal uyuşturucu maddeleri, esrar, bonzai, metamfetamin, eroin, kenevir tohumu, kokain, 2 adet hassas terazi, 10 tabanca, bir kurusıkı tabanca, 6 av tüfeği, 3 şarjör, 263 fişek ve 58 adet kartuş ele geçirildi.

Operasyon çerçevesindeki yakalama ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği bildirdi. Ele geçirilen malzemeler ise Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğünde basın mensuplarına sergilendi. - ANKARA