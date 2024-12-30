Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltı Sayısı 114'e Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltı Sayısı 114'e Yükseldi

Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltı Sayısı 114\'e Yükseldi

Ankara merkezli operasyonda 137 şüpheli için 114 kişi gözaltına alındı. Çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi.

30.12.2024 16:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 137 şüpheliye yönelik Ankara merkezli iki ilde icra edilen "Demir Kıran-1" operasyonundaki gözaltı sayısı 114'e yükseldi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yürütülen ve uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 137 şüpheliye yönelik, Ankara ve Diyarbakır'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınanların sayısı 114'e yükseldi. İçlerinde Polis Özel Harekat ekiplerinde yer aldığı bin kişilik personelin katılımıyla icra edilen operasyonda, 130 farklı adreste arama yapıldı. Aramalar neticesinde, farklı miktarlarda sentetik ecza, kimyasal uyuşturucu maddeleri, esrar, bonzai, metamfetamin, eroin, kenevir tohumu, kokain, 2 adet hassas terazi, 10 tabanca, bir kurusıkı tabanca, 6 av tüfeği, 3 şarjör, 263 fişek ve 58 adet kartuş ele geçirildi.

Operasyon çerçevesindeki yakalama ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği bildirdi. Ele geçirilen malzemeler ise Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğünde basın mensuplarına sergilendi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Operasyon, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, ankara, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltı Sayısı 114'e Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:43 Sivas’ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem Sivas'ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem
22:13 Suriye’de yeni yönetimin lideri: Şam’ı ele geçirmeseydik bölgesel savaş çıkardı Suriye'de yeni yönetimin lideri: Şam'ı ele geçirmeseydik bölgesel savaş çıkardı
21:55 Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı
21:49 İşte Esad devrildiğinden bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı İşte Esad devrildiğinden bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı
18:06 MTV zammı belli oldu MTV zammı belli oldu
09:42 Aleyna Tilki’nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman’dan olay yanıt Aleyna Tilki'nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman'dan olay yanıt
09:29 Mansur Yavaş’ın İmamoğlu’nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı’dan olay yorum Mansur Yavaş'ın İmamoğlu'nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı'dan olay yorum
09:29 Fenerbahçelilerin “Bitti“ dediği Talisca iptal oldu Fenerbahçelilerin "Bitti" dediği Talisca iptal oldu
09:23 Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor
09:14 Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig’in köklü takımına transfer yasağı Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig'in köklü takımına transfer yasağı
08:55 İstiklal Caddesi’ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı
08:49 CHP’den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu’ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı CHP'den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu'ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı
08:47 Yok artık Kerem Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu Yok artık Kerem! Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu
08:32 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 06:20:21. #1.11#
SON DAKİKA: Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltı Sayısı 114'e Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.