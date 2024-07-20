Uyuşturucu satan kişi tutuklandı

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Uyuşturucu satan kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

ADANA - Adana'da narkotik polisleri uyuşturucu ticareti yapan kişiyi evine yaptığı operasyonla yakaladı. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uğur Y.'in uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Bunun üzerine ekipler söz konusu şüphelinin Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi'nde ikametine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonla şüpheli yakalanırken evinde yapılan aramada 14.21 gram bonzai ile uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan 9 adet şeffaf kilitli poşet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.