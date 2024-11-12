Uyuşturucu Satıcısına 15 Yıl Hapis - Son Dakika
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Uyuşturucu Satıcısına 15 Yıl Hapis

Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis ve 30 bin lira para cezası verildi.

12.11.2024 16:56
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Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık İ.B. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın 16 Ağustos 2023'te polis ekiplerince Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki ikametinde uyuşturucu satarken yakalandığını, adresinde hassas terazi ile uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkalı olmasını da dikkate alarak İ.B.'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık İ.B. ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın, tutukluluk halinin devamına karar verdi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Uyuşturucu Satıcısına 15 Yıl Hapis - Son Dakika

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