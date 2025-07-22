Uyuşturucu Suçlusu Adıyaman\'da Yakalandı

Adıyaman'da, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar sonucunda, hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan Y.A., isimli şahıs, yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, jandarma komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği Kahta Adliyesi'nde çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN