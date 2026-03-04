Uyuşturucu Suçlusu Rize'de Yakalandı - Son Dakika
Son Dakika

Uyuşturucu Suçlusu Rize'de Yakalandı

Uyuşturucu Suçlusu Rize\'de Yakalandı
04.03.2026 22:26
Rize'de aranan bir kişi, 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Rize İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen operasyonda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Rize merkezde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan erkek şahıs, yapılan titiz çalışmalar sonucunda yakalandı. Şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Rize Adliyesi'ndeki sürecin ardından Rize Kalkandere L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - RİZE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Rize, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu Suçlusu Rize'de Yakalandı - Son Dakika

Uyuşturucu Suçlusu Rize'de Yakalandı
