Uyuşturucu Suçlusu Rize\'de Yakalandı

Rize İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen operasyonda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Rize merkezde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan erkek şahıs, yapılan titiz çalışmalar sonucunda yakalandı. Şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Rize Adliyesi'ndeki sürecin ardından Rize Kalkandere L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - RİZE