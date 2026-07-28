Uyuşturucu Şüphelisi Canik'te Yakalandı
E.D., jandarma tarafından Canik'te yakalanarak tutuklandı, işlemler sonrası cezaevine gönderildi.
Samsun'un Canik ilçesinde uyuşturucu suçundan hakkında yakalama kararı bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalanıp tutuklandı.
Bursa Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında uyuşturucu suçundan yakalama kararı bulunan E.D., Gökçepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Canik ilçesinde yakalandı. Samsun Adliyesine sevk edilen E.D., Bursa Gemlik Adliyesi'ne SEGBİS aracılığıyla ifade verdi.
Uyuşturucu suçundan tutuklanan E.D. işlemlerinin tamamlanmasının ardından Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
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