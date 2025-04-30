Uyuşturucu Şüphelisi Yakalandı

Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı Narman İlçe Jandarma Komutanlığı ve Oltu Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu suçundan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, hakkında "Kasten Öldürme" suçundan kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan ve ayrıca "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak veya Sağlamak" suçundan ifadeye yönelik arama kaydı olan T.A. (E-36) isimli şahsın yakalanması amacıyla Oltu Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararı doğrultusunda operasyon düzenlendi.

Savaşçılar Mahallesi'nde bulunan şahsın ikamet adresinde yapılan aramada şahıs adreste bulunamadı, yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, şahsın evine yakın bir dere yatağından araziye kaçtığı bilgisi elde edildi. Bunun üzerine DRONE destekli yapılan arama-tarama faaliyeti sonucunda, T.A. saklandığı çalılıklar arasında yakalandı. Şahıs adli işlemlerinin yapılması üzere Oltu Adliyesine sevk edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir" denildi. - ERZURUM