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Uyuşturucu tabancayla kendini vuran belediye personeli hastaneye kaldırıldı

SİVAS - Sivas'ta sokak köpeklerini sakinleştirmek için kullanılan enjektör atıcı tabanca ile kendini vuran Suşehri Belediyesi personeli zehirlendi. Ambulans helikopterle Sivas'a sevk edilen işçi tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre olay Suşehri ilçesinde meydana geldi. Belediye personeli olarak görev yapan R.K. (39), başıboş sokak köpeğini barınağa götürmek için uyuşturucu atıcı tabanca kullandı. Tabanca ile ayağına atış yapan R.K., kendini vurdu. R.K.'nın uyuşturucu iğne ile vurulduğunu gören mesai arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Hastaneye kaldırılan R.K., Suşehri Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans helikopter ile Sivas'a sevk edildi. R.K.'nın tedavisinin Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde sürdüğü öğrenildi.