Uyuşturucu Tacirleri Yakalandı - Son Dakika
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Uyuşturucu Tacirleri Yakalandı

Uyuşturucu Tacirleri Yakalandı

Afyonkarahisar'da jandarma, uyuşturucu madde getiren iki kişiyi yakaladı ve çeşitli maddeler ele geçirdi.

31.01.2025 15:09
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Afyonkarahisar'a uyuşturucu madde getirerek satmak isteyen iki şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası yakalanırken, araçlarında yapılan aramada, çeşitli türlerde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadelesini sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler M.Y., İ.V., isimli şahısların temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Afyonkarahisar'a getirerek satacakları yönünde bilgi elde etti. Bunun üzerine, şüpheli şahıslara ait araç Sinanpaşa ilçesine bağlı Tınaztepe beldesinde Jandarma ekiplerince durduruldu. Alınan arama kararına istinaden, Uyuşturucu Madde Arama Köpeği ile birlikte araçta ve şüpheli şahısların üzerinde yapılan arama sonucunda; 34 adet sentetik ecza hap, 39.9 gram bonzai emdirilmiş tütün ele geçirildi. Meydana gelen olay ile ilgili soruşturma devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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