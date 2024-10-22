43 ilin geçiş güzergahında uyuşturucu tacirlerine geçit yok: 3 şüpheli tutuklandı
KIRIKKALE - Ankara'dan Kırıkkale'ye yolcu taşıyan otobüste yapılan aramada 440 adet sentetik ecza hapı ile yakalanan 1'i kadın, 3 şahıs gözaltına alındı. Şahıslar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de jandarma ekiplerince uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı. Edinilen bilgiye göre, otobüste bulunan sürücü ve yolcuların GBT kontrolleri sırasında, durumlarından şüphelenilen B.Y. ve S.K. isimli şahıslara ait çantada arama yapıldı. Aramada 440 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan şüphelilerden 1'i kadın, 3 şahıs, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslar, hakim karşısına çıkartılan şahıslar tutuklandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Uyuşturucu Tacirlerine Darbe: 3 Tutuklama - Son Dakika
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