Uyuşturucu tacirlerine suçüstü: 3 tutuklama
AKSARAY - Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik jandarmanın düzenlediği operasyonda 3 şüpheli uyuşturucu ticaretinde suçüstü yakalandı. Mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, kimliklerini belirlediği E.H., D.A. ve M.K. isimli 3 şahsın peşine düştü. 2 gün boyunca teknik ve fiziksel takip yapan jandarma ekipleri yeterli delil ve bulguların ardından operasyon için düğmeye bastı. Uyuşturucu tacirlerinin birkaç şahsa uyuşturucu madde satışı yaparken baskın yapan jandarma ekipleri, şüphelileri suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada 25 gram metamfetamin, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 32 adet tabanca fişeği ve 4 bin 200 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüpheliler buradaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Uyuşturucu tacirlerine suçüstü: 3 tutuklama - Son Dakika
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde meydana gelen kazada, kamyonet ile minibüs çarpıştı. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.
Adana'da bir kişi, karısının eski eşi ve kardeşleri tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay, Kozan ilçesine bağlı Tufanpaşa Mahallesinde meydana geldi. Serhan Y., karısının eski eşi ve kardeşleri tarafından önce darp edilip daha sonra bıçaklandı. Saldırıda Yıldırım, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Polis ekipleri, olaya karışan eski eş Mahsuni K., kardeşi İbrahim K. ve Bilal K.'yı yakalama çalışmalarına devam ediyor.
İzmir'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı verilen bir binanın 6. katındaki dairenin balkonundan kopan sıva parçaları, kaldırımda yürüyen yaşlı adamın üzerine düştü. Başından yaralanan adam hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?