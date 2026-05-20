Uyuşturucu Taşıyan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
20.05.2026 22:02
Midesinde uyuşturucu taşıyan M.F., Eskişehir'de yakalanarak tutuklandı.

Midesinde taşıdığı uyuşturucu maddeyi Türkiye'ye sokan ve Eskişehir'de yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Eskişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, ülke genelinde uyuşturucu madde girişinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında; 18 Mayıs'ta Esenboğa Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yapan M.F. isimli şahsın, midesinde uyuşturucu madde taşıdığı ve söz konusu maddeleri Eskişehir'e getireceğine dair bilgi edinildi. Bilgiler doğrultusunda şüpheli, Eskişehir'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yakalanarak hastaneye sevk edildi. Hastanede yapılan tetkiklerde şüphelinin mide ve bağırsaklarında 40 parça yabancı madde bulunduğu tespit edilmesi üzerine şüpheli şahıs müşahede altına alındı. 18 saatlik müdahale sonucunda şahsın vücudundan çıkarılan 40 parçanın içerisinden; 322,81 gram Afyon sakızı, 49 adet metadon isimli uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şahıs hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme" suçundan işlem başlatıldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen M.F. isimli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

