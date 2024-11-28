Samsun'da uyuşturucu ticaretinden yargılanan şahıs, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.
Samsun'da "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan hakkında dava açılan Z.C.A.'nın yargılanması sona erdi. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasında sanık Z.C.A., 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin TL adli para cezasına çarptırıldı. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Uyuşturucu Ticareti Cezası: 12 Yıl 6 Ay Hapis - Son Dakika
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