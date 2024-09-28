Uyuşturucu Ticareti Suçlusu Yakalandı

Gaziantep'te "Uyuşturucu Ticareti Yapmak" suçundan hakkında 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K. isimli şahıs JASAT ekiplerince yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Nurdağı ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K. isimli şahıs gözaltına alındı.
Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
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