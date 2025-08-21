Uyuşturucu Ticareti Şüphelisi Kaçmaya Çalıştı - Son Dakika
Uyuşturucu Ticareti Şüphelisi Kaçmaya Çalıştı

21.08.2025 09:58
Tarsus'ta hırsızlık ve uyuşturucu suçundan ceza alan şüpheli, polisin kovalamacasının ardından yakalandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde uyuşturucu madde ticaretinden 30 yıla yakın ceza alan hırsızlık şüphelisi şahıs kaçmaya çalıştı, ancak polis peşini bırakmayarak kovalamacayla yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, suçluların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmaları sürdürürken şüpheli Ş.G'yi belirledi. Polisin, evden hırsızlık olayının şüphelisi olan aynı zamanda 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma' suçundan 29 yıl 10 Ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş. G.'nin peşine düştü. Polisi fark eden şahıs kaçmaya çalıştı. Hükümlünün peşini bırakmayan polis, kovalamacayla yakaladı.

Emniyet ve adliyede gerekli şlemleri yapılan şahsı cezaevine teslim edildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

