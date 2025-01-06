Uyuşturucu Ticareti Yapmaktan Aranan Firari İzmir'de Yakalandı - Son Dakika
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Uyuşturucu Ticareti Yapmaktan Aranan Firari İzmir'de Yakalandı

Uyuşturucu Ticareti Yapmaktan Aranan Firari İzmir\'de Yakalandı

İzmir'in Balçova ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti nedeniyle 15 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan M.A.A. Güven Timleri tarafından yakalandı. Şüpheli, GBT kontrolünde tespit edildikten sonra polis merkezine götürülerek cezaevine teslim edildi.

06.01.2025 09:52
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Uyuşturucu madde ticaretinden 15 yılın üzerinde hapis cezasıyla aranan firari, İzmir'in Balçova ilçesinde Güven Timleri polisi tarafından yakalandı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, dün Balçova ilçesinde yapılan çalışmalar sırasında bir kişiyi şüphe üzerine durdurdu. Yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) uygulamasında uyuşturucu madde ticareti suçundan 15 yıl 6 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.A.A. olduğu ortaya çıktı.

Polis ekiplerince Balçova Şehit Polis Buket Keleş Polis Merkezi Amirliğine götürülen firari, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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