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Uyuşturucu ticaretinden 12,5 yıl cezası olan şahıs uyuşturucuyla yakalandı

SAMSUN - Samsun'da uyuşturucu ticaretinden kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan bir kişi yine uyuşturucuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi edinilen A.T.'nin Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 0.27 gram metamfetamin, 0,91 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 14 adet sentetik ecza ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca A.T.'nin uyuşturucu ticaretinden yargılandığı ağır ceza mahkemesince 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı. Olayla ilgili A.T. gözaltına alındı.