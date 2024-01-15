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Uyuşturucu Ticaretinden Serbest Bırakılan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu Ticaretinden Serbest Bırakılan Şahıs Tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınıp mahkemece serbest bırakılan G.K., savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınarak tutuklandı. G.K., çıkarıldığı mahkemece Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu Ticaretinden Serbest Bırakılan Şahıs Tutuklandı
15.01.2024 - 18:15,  Güncelleme: 18:16
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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınıp mahkemece serbest bırakılan şahıs, savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınarak, tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 Ocak'ta gözaltına alınan G.K., uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan savcı tarafından tutuklanması talebiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmayı yürüten savcının G.K.'nin tutuklanmasına yönelik itirazı üzerine şahıs yeniden gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen G.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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