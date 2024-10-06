Uyuşturucu Tüccarı Karasu\'da Yakalandı

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde uyuşturucu ticaretinden 16 yıl 3 ay hapis ve 50 bin lira para cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde aranan şahıslara yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçundan 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis ve 50 bin lira para cezası bulunan Ş.A.K. isimli şahıs, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında Ş.A.K. sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - SAKARYA