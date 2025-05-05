Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelince "Bilinçli Yolcular, Uyuşturucusuz Yollar" projesi kapsamında, bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.
Ekipler, Erzurum Yolu Uygulama Noktasında oluşturulan NarkoNokta faaliyetinde şehirlerarası taşımacılık yapan yolcu otobüslerinde ve araçlarda bulanan yaklaşık 440 yolcuyu bilgilendirdi. Ayrıca vatandaşlara UYUMA uygulaması anlatılarak telefonlarına kurulum yapmaları sağlandı. - ERZİNCAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Uyuşturucuya Karşı Bilgilendirme Faaliyeti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?