Uyuşturucuya rekor tutuklamaya emniyet müdüründen tebrik - Son Dakika
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Uyuşturucuya rekor tutuklamaya emniyet müdüründen tebrik

Adana'da gerçekleştirilen tarihin en büyük uyuşturucu operasyonunda 266 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, operasyonu düzenleyen polisleri tebrik ederek, uyuşturucu satıcılarının kökünü kazımalarını istedi.

11.06.2024 10:51
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- Uyuşturucuya rekor tutuklamaya emniyet müdüründen tebrik

ADANA - Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik tarihin en büyük operasyonunu yapan ve 266 şüphelinin tutuklanmasını sağlayan ekibi İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan tebrik etti. Arıkan, "Torbacı diye tabir edilen şahıslar sizlerden korkarak sokaklardan çekilecektir. Ama burada kalmayacak ve en dibe inerek onların kökünü kazıyacaksınız" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan tarihin en büyük operasyonu 'Narkoçelik-21'de 266 kişinin tutuklandığını duyurmuştu. Bakan Yerlikaya'nın duyurduğu operasyonda 3 Haziran'da Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda 282 kişi gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edilirken 266'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Yapılan çalışmalarda firar olan 1 kişi daha yakalanarak tutuklu sayısı 267'ye çıktı.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, Narkotik Şube Müdürlüğüne gelerek operasyonu düzenleyen polisleri tebrik etti. Arıkan," Sayın Bakanımız yapmış olduğunuz operasyondan dolayı hepinizi tebrik ediyor. Bu yaptığınız operasyon son yılların en büyük operasyonlarından biriydi. Bundan önce yaptığınız gibi bundan sonra da yine aynı şekilde çalışmalar yapacağınıza ümidimiz tamdır. Çok güzel bir çalışma yaptınız. Türkiye'ye örnek olacak bir çalışma yapıldı. Adliye ve Daire Başkanlığımızla birlikte çok güzel bir çalışma yaptınız, sizin her birinizi tebrik ediyoruz. Suç ve suçluyla mücadelede bundan sonra da daha sıkı bir şekilde mücadelede edeceğinize inancımız tamdır. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri kendine olan güvenini ispat etmiştir. Bundan sonra da dışarıda torbacı diye tabir edilen şahıslar sizlerden korkarak sokaklardan çekilecektir. Ama burada kalmayacak ve en dibe inerek onların kökünü kazıyacaksınız" sözlerine yer verdi.

Ardından Arıkan, narkotik dedektör köpeği Barbara ve Aşil'i sevdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Uyuşturucuya rekor tutuklamaya emniyet müdüründen tebrik - Son Dakika

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