Çivrilli Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Van'da görev yaptığı sırada hayatını kaybeden Çivrilli Uzman Çavuş Ali Solak, memleketi Çivril'de düzenlenen törenle toprağa verildi.

Kıralan Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Ali Solak için ilk olarak baba evinde helallik alındı. Kılınan cenaze namazının ardından Solak'ın naaşı, tören mangası eşliğinde mahalle mezarlığına götürüldü. Düzenlenen cenaze törenine Çivril Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu ve Belediye Başkanı Semih Dere başta olmak üzere askeri erkan, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Uzman Çavuş Ali Solak, dualarla mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze töreninin ardından Kaymakam Fatih Cıdıroğlu, Ali Solak'ın babasına Türk bayrağı takdim etti. - DENİZLİ