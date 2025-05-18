Uzmanlardan Araç Yangınlarına Karşı Uyarı - Son Dakika
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Uzmanlardan Araç Yangınlarına Karşı Uyarı

Hava sıcaklıkları artarken, araç tesisatlarının bakımı yangın riskini azaltmak için önemli.

18.05.2025 15:48
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Araç yangınlarına karşı uzmanlardan basit önlem uyarısı

KONYA - Hava sıcaklıklarının artmasıyla araç sahiplerine uzmanlardan uyarı geldi. Benzin ve dizel araçların tesisat bakımının araç yangınlarında büyük önem taşıdığına değinen uzmanlar, motorun ısınmasıyla sıcaklığa maruz kalan bakımsız tesisatlı araçlarda çıkabilecek yangınlara karşı uyarılarda bulundu.

Hava sıcaklıklarının artışından dolayı aşırı derece ısınan araçların motorlarında bulunan elektrik ve yakıt tesisatlarının yanıcı özelliğine dikkat çeken Araç Bakım Uzmanı Ural Zeybek, bakımsız araçlardaki muhtemel tehlikeye işaret etti. Zeybek, benzinli araçlarda özellikle benzin hortumlarının herhangi bir çatlak, yırtık, benzin kaçağı, sızıntıya karşı kontrol edilmesinin büyük önem taşıdığını kaydetti.

"Kuşa devre büyük sorunlara kapı aralıyor"

Araçların elektrik aksamının yıpranmasından kaynaklı kısa devre sonrası çıkan yangınlara değinen Araç Bakım Uzmanı Zeybek, "Araç tesisatında yani elektrik sisteminde herhangi bir kısa devreden dolayı çıkacak yangınlar için araç tesisatı, LPG varsa LPG tesisatının kontrol edilmesi gerekmektedir. En çok gördüğümüz, trafikte de gördüğümüz araç seyir halindeyken arabanın yanmasının sebebi ise benzin ve bunun gibi bazı sebepler, kısa devreden kaynaklanan etkenler. Benzinli araçlarda özellikle kullanılan hortumların aşınması. Tesisatın yıpranmasından kaynaklı kısa devre büyük sorunlara kapı aralıyor. Ufak tefek masraflardan kaçmadan arabalarda yangın çıkmasının önüne geçmek için bunların kontrol edilmesi gerekmektedir. Dizel araçlarda ise benzinli araçlara bakılarak özellikle ısıtma bujilerinde, rölelerde, sigorta kutusunda benzinli araçlarda olduğu gibi kısa devreden dolayı yangınlar görülmektedir. Bunların da özellikle tesisatındaki birbirine sürtmelerden dolayı, sigorta atmaları meydana gelebilir. Bakımsız araçlarda yangınlar dizel arabalarda da görülmektedir" dedi.

"Yangını önlemek veya azaltmak kontrollerle mümkün"

Yangınların önüne geçebilmek için kontrollere değinen Zeybek, "Arabalardaki özellikle kontrol sırasında kablo ve kabloların izolasyonları yani muhafaza alanları, sigorta kutusunun üstündeki kapağının sağlam olup olmadığı, su girip girmediği kontrol edilmelidir. Yangını önlemek veya azaltmak kontrollerle mümkün. Kontrolleri yapılan araçlarda yangın ve buna benzer zararların en az seviyelerde olduğu görülmektedir" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Uzmanlardan Araç Yangınlarına Karşı Uyarı - Son Dakika

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