Uzungöl'de freni tutmayan otomobil takla attı, aile faciadan döndü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Uzungöl'de freni tutmayan otomobil takla attı, aile faciadan döndü

Trabzon'un ünlü turizm merkezi Uzungöl'de seyir terasında fotoğraf çektikten sonra otomobiline binen bir aile, freni tutmayan araçla kaza yaparak takla attı. Neyse ki, aile kazadan yara almadan kurtuldu.

21.06.2024 14:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de seyir terasında fotoğraf çektikten sonra otomobiline binen bir aile faciadan döndü. Freni tutmayan otomobili takla atan aile, kazadan yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Bayburt üzerinden Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'e gelen bir aile fotoğraf çekmek için seyir terasında otomobili park etti. Fotoğraf çektikten sonra yol kenarında park halinde bulunan araca binen aile faciadan döndü. Kia marka 59 ZG 320 plakalı otomobilin sürücüsü yokuş aşağı inerken frenlerin tutmadığını fark edince başka otomobillere çarpmamak için manevra yaptı. Sürücüsünün manevrası sonucu otomobil takla atarak ters döndü. Otomobilin içerisinde bulunan sürücü, eşi ve 2 çocuğu kazadan yara almadan kurtuldu. - TRABZON

Kaynak: İHA

Trabzon, Uzungöl, Turizm, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Uzungöl'de freni tutmayan otomobil takla attı, aile faciadan döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:04 Göbeklitepe’de ağlamanın bedeli 69 bin lira Ritüelleri izleyenler hayrete düşüyor Göbeklitepe'de ağlamanın bedeli 69 bin lira! Ritüelleri izleyenler hayrete düşüyor
13:59 Doğum teşvik paketi geliyor Doğum izninin uzatılması da kira ve kreş desteği de masada Doğum teşvik paketi geliyor! Doğum izninin uzatılması da kira ve kreş desteği de masada
13:11 Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi
11:47 Diyarbakır’daki yangından kahreden görüntü Hem ağladı, hem kaydetti: Hepsi yanmış, burası ceset dolu Diyarbakır'daki yangından kahreden görüntü! Hem ağladı, hem kaydetti: Hepsi yanmış, burası ceset dolu
11:17 Rakam öyle böyle değil Ertelenen akaryakıt zammıyla ilgili yeni tarih verildi Rakam öyle böyle değil! Ertelenen akaryakıt zammıyla ilgili yeni tarih verildi
14:21 Altının gram fiyatı 2 Bin 494 lira seviyesinde Altının gram fiyatı 2 Bin 494 lira seviyesinde
13:04 Mide bulandıran görüntü Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı Mide bulandıran görüntü! Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı
12:41 Pavyondaki “Afet“ çatışması asılsız çıktı Cinayet haberine emniyetten yalanlama Pavyondaki "Afet" çatışması asılsız çıktı! Cinayet haberine emniyetten yalanlama
11:28 Ermenistan, Filistin Devleti’ni resmen tanıdı Ermenistan, Filistin Devleti'ni resmen tanıdı
10:57 Kenya’da vergi isyanı Sokağa dökülen göstericiler ile polis arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor Kenya'da vergi isyanı! Sokağa dökülen göstericiler ile polis arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor
10:46 Milyoner avcısı fenomen beraber olduğu erkeklere HPV bulaştırmış Gerçeği Türk iş adamı ifşa etti Milyoner avcısı fenomen beraber olduğu erkeklere HPV bulaştırmış! Gerçeği Türk iş adamı ifşa etti
09:44 4 kişi şarampole uçarak yanan otomobilin içinde can verdi 4 kişi şarampole uçarak yanan otomobilin içinde can verdi
09:27 Timur Cihantimur, cezaevinde intihara teşebbüs etmiş Avukatlar, hakime yalvarıp yakardı Timur Cihantimur, cezaevinde intihara teşebbüs etmiş! Avukatlar, hakime yalvarıp yakardı
08:43 Diyarbakır ve Mardin’de 5 kişinin öldüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı Diyarbakır ve Mardin'de 5 kişinin öldüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2024 14:51:28. #1.13#
SON DAKİKA: Uzungöl'de freni tutmayan otomobil takla attı, aile faciadan döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement