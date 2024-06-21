Uzungöl'de freni tutmayan otomobil takla attı, aile faciadan döndü

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Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de seyir terasında fotoğraf çektikten sonra otomobiline binen bir aile faciadan döndü. Freni tutmayan otomobili takla atan aile, kazadan yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Bayburt üzerinden Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'e gelen bir aile fotoğraf çekmek için seyir terasında otomobili park etti. Fotoğraf çektikten sonra yol kenarında park halinde bulunan araca binen aile faciadan döndü. Kia marka 59 ZG 320 plakalı otomobilin sürücüsü yokuş aşağı inerken frenlerin tutmadığını fark edince başka otomobillere çarpmamak için manevra yaptı. Sürücüsünün manevrası sonucu otomobil takla atarak ters döndü. Otomobilin içerisinde bulunan sürücü, eşi ve 2 çocuğu kazadan yara almadan kurtuldu. - TRABZON