Uzunköprü'de 10 kutuda uyuşturucu olduğu değerlendirilen 568 hap ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uzunköprü'de 10 kutuda uyuşturucu olduğu değerlendirilen 568 hap ele geçirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uzunköprü\'de 10 kutuda uyuşturucu olduğu değerlendirilen 568 hap ele geçirildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzunköprü'de jandarma ekiplerinin operasyonunda, 10 kutu içinde uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 568 hap ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatılırken, B.E.'nin 13 Ekim 2026'da Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmesi için işlem başlatıldı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 568 adet hap ele geçirildi.

Olay, 12 Ekim günü saat 20.15 sıralarında Uzunköprü ilçesi Kavak Mahallesi, Pehlivanköy yol ayrımında meydana geldi. Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edirne İstihbarat Şube Müdürlüğü'nden alınan bilgi üzerine harekete geçti. Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı, Edirne İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasında B.E. isimli şahsın üst araması yapıldı.

10 kutu hap ele geçirildi

Yapılan aramada, 10 kutu içerisinde toplam 568 adet Lyrica olduğu değerlendirilen hap ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatılırken, B.E. isimli şahsın 13 Ekim 2026 tarihinde Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmesi için işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaJandarmaGüvenlikGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği program başladı Aylık 19 bin lira ödenecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği program başladı! Aylık 19 bin lira ödenecek
Suudi Arabistan’dan Netanyahu’nun sinsi Yemen planına ret Suudi Arabistan'dan Netanyahu'nun sinsi Yemen planına ret
Şişli’de mide bulandıran olay Beddua ederek kaydetti Şişli'de mide bulandıran olay! Beddua ederek kaydetti
Yasak aşkta feci son Koca eve gelince olanlar oldu Yasak aşkta feci son! Koca eve gelince olanlar oldu
Düğün videosunu izleyen gelin hayatının şokunu yaşadı Düğün videosunu izleyen gelin hayatının şokunu yaşadı
Okan Buruk’tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı Okan Buruk'tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı
11:53
Aziz Yıldırım’a kötü haber Ocakta gelecek demişti, Çin’e imza attı
Aziz Yıldırım'a kötü haber! Ocakta gelecek demişti, Çin'e imza attı
11:37
Fenerbahçe’ye kötü haber Aston Villa öncesi sakatlık çıktı
Fenerbahçe'ye kötü haber! Aston Villa öncesi sakatlık çıktı
11:32
90. dakikada 2-1 olan maçın skorunu görenler inanamıyor
90. dakikada 2-1 olan maçın skorunu görenler inanamıyor
11:17
Son maçta ıslıklanan yıldıza şok Okan Buruk kararını verdi
Son maçta ıslıklanan yıldıza şok! Okan Buruk kararını verdi
10:54
Haklarındaki iddialar vahim ’Ankara Abisi’ gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama
Haklarındaki iddialar vahim! 'Ankara Abisi' gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama
10:50
Bahçeli: Husilerin saldırılarına göz yumamayız, Suudi Arabistan’a her türlü askeri destek verilmeli
Bahçeli: Husilerin saldırılarına göz yumamayız, Suudi Arabistan'a her türlü askeri destek verilmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 11:55:01. #.0.3#
SON DAKİKA: Uzunköprü'de 10 kutuda uyuşturucu olduğu değerlendirilen 568 hap ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei