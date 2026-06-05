Uzunköprü'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Uzunköprü'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Uzunköprü\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
05.06.2026 17:32
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yapılan operasyonda 2 şüpheli tutuklandı, uyuşturucu maddenin ele geçirildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, okul önünde gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli tutuklandı.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, Saffet Buzcu Ortaokulu önünde bir grup gencin bulunduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerde, naylon poşet içerisinde peçeteye sarılı halde yaklaşık 4 gram tütüne emdirilmiş uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

İfadeler sonrası gözaltı kararı

Olayla ilgili alınan ifadelerde, uyuşturucu maddenin A.C. ve E.G. isimli şahıslardan temin edildiğinin belirtilmesi üzerine Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla iki şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi kapsamında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan işlem başlatıldı.

Ayrıca olayla bağlantılı dört kişi hakkında da TCK 191 kapsamında "Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak" suçundan soruşturma açıldı.

Mahkeme tutuklama kararı verdi

Gözaltına alınan E.G. ve A.C., emniyetteki işlemlerinin ardından 4 Haziran 2026 tarihinde Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan iki şüpheli tutuklanarak ceza infaz işlemleri için Edirne L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttüğü denetim ve operasyonların aralıksız devam edeceği bildirildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uzunköprü, 3. Sayfa, Güvenlik, Edirne, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uzunköprü'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika

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