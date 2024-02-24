Valencia'da çıkan yangında ölü sayısı 9'a yükseldi - Son Dakika
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Valencia'da çıkan yangında ölü sayısı 9'a yükseldi

İspanya'nın Valencia kentinde bulunan 14 katlı bir binada çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi. İki itfaiye eri ise yaralandı.

24.02.2024 10:52  Güncelleme: 10:55
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İspanya'nın Valencia kentinde 14 katlı bir binada22 Şubat'ta çıkan yangına hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi.

İspanya'nın Valencia kentinde bulunan Campanar Mahallesi'ndeki 14 katlı bir binada 22 Şubat'ta çıkan yangının bilançosu artıyor. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a yükseldiğini açıkladı. Valencia Belediye Başkanı Maria Jose Catala, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, herhangi bir kayıp olmadığını bildirirken iki itfaiye erinin binada yapılan arama sırasında yaralandığını ve hastaneye kaldırdıklarını duyurdu.

Şiddetli rüzgarın körüklediği yangın Perşembe gece saatlerinde söndürülürken 130'dan fazla dairenin bulunduğu 14 katlı bina küle döndü. Valencia Palace Otel Müdürü Javier Valles, 110 kişinin geçici olarak otele yerleştirildiğini bazılarının ise akrabalarının yanında kaldığını söyledi.

Öte yandan, Valencia halkı yangında her şeylerini kaybedenlere giysi, ilaç ve çocuklar için de oyuncak bağışında bulundu. - VALENCİA

Valencia\'da çıkan yangında ölü sayısı 9\'a yükseldi
Kaynak: İHA

Valencia, İtfaiye, İspanya, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Valencia'da çıkan yangında ölü sayısı 9'a yükseldi - Son Dakika

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