Vali Akbıyık Yangın Bölgelerinde İnceleme Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Akbıyık Yangın Bölgelerinde İnceleme Yaptı

Vali Akbıyık Yangın Bölgelerinde İnceleme Yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Valisi Akbıyık, yangından etkilenen bölgelerde hasar tespiti ve rehabilitasyon çalışmalarını inceledi.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür ile birlikte Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde orman yangınlarından etkilenen alanlarda incelemelerde bulundu.

Vali Akbıyık, Fethiye'nin İnlice ve Yeşilüzümlü mahalleleri ile Seydikemer ilçesinde yangından etkilenen bölgeleri ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. İncelemeler sırasında yangın sonrası yürütülen hasar tespit çalışmaları, yanan alanların mevcut durumu ve rehabilitasyon sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Bölgede görev yapan ekiplerle de bir araya gelen Vali Akbıyık, yangınla mücadelede görev alan tüm personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Yangınlardan etkilenen alanlarda doğanın yeniden kazanılması için gerekli çalışmaların ilgili kurumların koordinasyonunda sürdürüleceği belirtilirken, hasar tespit ve iyileştirme çalışmalarının da aralıksız devam ettiği ifade edildi.

Kaynak: İHA

Orman Yangınları, Muğla Valiliği, Doğal Afetler, İnceleme, 3. Sayfa, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Vali Akbıyık Yangın Bölgelerinde İnceleme Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
UEFA’dan Atilla Karaoğlan’a kritik görev UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a kritik görev
Evinde elektrik akımına kapılan yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti Evinde elektrik akımına kapılan yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
“Ödenemez“ uyarısını yanlış anlayınca 38 milyonu çöpe attı "Ödenemez" uyarısını yanlış anlayınca 38 milyonu çöpe attı
Silahlı saldırı kamerada yaraladığı kişiye, geri dönüp yine ateş etti Silahlı saldırı kamerada; yaraladığı kişiye, geri dönüp yine ateş etti
Eşini öldüren kocaya ömür boyu hapis: Kıskançlık bahanesi onu kurtaramadı Eşini öldüren kocaya ömür boyu hapis: Kıskançlık bahanesi onu kurtaramadı
Doğum günü kutlamak için gittiği evden cenazesi çıktı: Vuran 16, vurulan 14 yaşında Doğum günü kutlamak için gittiği evden cenazesi çıktı: Vuran 16, vurulan 14 yaşında

11:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Bahçeli ile görüşecek
11:27
Aziz Yıldırım’ın şikayeti üzerine savcılık harekete geçti
Aziz Yıldırım'ın şikayeti üzerine savcılık harekete geçti
11:00
Belediyede rüşvet skandalının görüntüleri ortaya çıktı: Oraya koy ben oradan alırım
Belediyede rüşvet skandalının görüntüleri ortaya çıktı: Oraya koy ben oradan alırım
10:57
Daha ömrünün baharındaydı 16 yaşındaki Deniz’in acı sonu
Daha ömrünün baharındaydı! 16 yaşındaki Deniz'in acı sonu
10:12
İsrail’den dünyayı ayağa kaldıracak adım Timsahları bekliyorlar
İsrail'den dünyayı ayağa kaldıracak adım! Timsahları bekliyorlar
09:40
Görüntü Türkiye’den Canına kıymak isterken hiç beklemediği bir şey oldu
Görüntü Türkiye'den! Canına kıymak isterken hiç beklemediği bir şey oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2026 11:49:52. #7.12#
SON DAKİKA: Vali Akbıyık Yangın Bölgelerinde İnceleme Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.