Vali Aydoğdu, Yangın Bölgesinde İncelemelerde Bulundu

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Kemaliye ilçesine bağlı Kışlacık köyünde çıkan yangının ardından bölgede incelemelerde bulundu.

Aydoğdu, yangında zarar gören evleri inceleyerek Vali Yardımcıları Nurullah Kaya ve Fırat Kadiroğlu, Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan ile ilgili kurum müdürlerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yangının söndürülmesi ve kontrol altına alınması sürecinde görev yapan itfaiye ekipleri, AFAD ve jandarma personeli ile kurum çalışanları ve köy sakinlerine teşekkür eden Aydoğdu, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu belirtti.

Devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu vurgulayan Aydoğdu, yangının izlerinin en kısa sürede silinmesi için gerekli çalışmaların başlatılacağını ifade etti.

Enkaz kaldırma çalışmalarının ivedilikle gerçekleştirileceğini belirten Aydoğdu, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için öncelikle geçici barınma imkanlarının sağlanacağını kaydetti.

Aydoğdu, enkaz kaldırma çalışmalarının ardından kalıcı konutların yapımına da vakit kaybetmeden başlanacağını belirterek, "Devletimiz tüm imkanlarıyla, sonuna kadar vatandaşlarımızın yanındadır." dedi.

Vali Aydoğdu, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek yaraların en kısa sürede sarılması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.