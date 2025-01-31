Vali Çiftçi Aşkale Geri Gönderme Merkezi\'ni Ziyaret Etti

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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum İl Göç İdaresi Müdürlüğü Aşkale Geri Gönderme Merkezi-1'i ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Aşkale Geri Gönderme Merkezi-1'de incelemelerde bulunan Vali Çiftçi, Müdür Cihangir Demir'den brifing aldı. Brifingte kurumun düzensiz göçle mücadeleyi insan odaklı, ancak kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeyen bir anlayışla sürdürdükleri belirtildi.

Brifingin ardından, Aşkale Geri Gönderme Merkezi 1'i gezen Vali Çiftçi, düzensiz göçmenlere yönelik yapılan işlemler hakkında bilgi aldı.

Vali Çiftçi'ye verilen brifingde 2024 yılı boyunca il genelinde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 146 operasyon düzenlendiği, Bu operasyonlarda 272 organizatörün yakalandığı, 61'inin tutuklandığı, 41'inşn adli kontrolle serbest bırakıldığı, diğerleriyle ilgili adli sürecin devam ettiği, 143 araca el konulduğu belirtildi.

Güvenlik güçlerinin titiz çalışmalarıyla aynı dönemde 1074 düzensiz göçmenin yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği ve sınır dışı işlemlerin derhal başlatıldığı ifade edilen bilgilendirmede Mobil Göç Noktası araçlarının, düzensiz göçle mücadelede etkin bir rol üstlendiği son bir yıl içerisinde ilde hizmet veren araçlarda 2931 yabancının kimlik kontrolü ve parmak izi sorgulamasının yapıldığı, bu kontroller sonucunda 20 düzensiz göçmenin tespit edildiği aktarıldı.

Aşkale Geri Gönderme Merkezi-1 ziyaretinde Vali Çiftçi'ye; Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Aşkale Kaymakamı Emre Oğuztürk, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Doç. Dr. Engin Avcı, İl Müftüsü Dr. Rüstem Can, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Orhan Beyazlı, İl Göç İdaresi Müdür Vekili Yunus Emre Akçay, Aşkale Geri Gönderme Merkezi 1 Müdürü Cihangir Demir ve Aşkale Geri Gönderme Merkezi 2 Müdürü Hakan Kaya eşlik etti. - ERZURUM