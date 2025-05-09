Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında Video Konferans Sistemi (VKS) yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya katıldı.
Toplantıda, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Rıza Gündoğdu ile İl Emniyet Müdür Yardımcısı Lütfü Doğan Genç hazır bulundu. - ERZURUM
Son Dakika › 3.Sayfa › Vali Çiftçi, Bakan Yerlikaya ile Toplantıda Bulundu - Son Dakika
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