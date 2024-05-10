Çorum'da Emniyet ve Asayiş Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor - Son Dakika
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Çorum'da Emniyet ve Asayiş Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Çorum\'da Emniyet ve Asayiş Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, emniyet ve asayiş noktasında iyi bir aşamaya geldiklerini belirterek, " Halkımızın huzurunu, sükununu hep birlikte sağlamaya devam edeceğiz.

10.05.2024 15:01  Güncelleme: 15:02
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Çorum Valisi Zülkif Dağlı, emniyet ve asayiş noktasında iyi bir aşamaya geldiklerini belirterek, " Halkımızın huzurunu, sükununu hep birlikte sağlamaya devam edeceğiz. Bunda kararlıyız" dedi.

Çorum'da jandarma ve polis ekipleri kentte huzur ve asayişin sağlanması noktasında yaptıkları çalışmalarla suçlulara göz açtırmıyor. Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, valilikte düzenlediği basın toplantısı ile jandarma ve polis ekiplerinin son bir ay içerisinde il genelinde yaptığı çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

İlde asayiş ve huzurun sağlanmasına yönelik belediye, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve ilgili kamu kurumlarıyla koordineli bir şekilde çalışma yürütüldüğünü açıklayan Vali Dağlı, huzur ortamının hakim olması için her kurumun büyük bir gayret sarf ettiğini ifade etti.

Emniyet ve Jandarma asayiş birimlerince bir ay içerisinde 5 bin 71 adet devriye faaliyeti, 143 adet sabit-seyir halinde umuma açık yerlerde uygulama, 5 adet geniş katılımlı huzur uygulaması gerçekleştirildiğini dile getiren Vali Dağlı, bu uygulamalarda 188 bin 760 şahsın sorgusunun yapıldığını, çeşitli suçlardan haklarında adli makamlarca yakalama kararı bulunan 431 şahıs yakalandığını, yakalanan şahıslardan 46'sının tutuklanarak cezaevine teslim edildiğini, ayrıca haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 22 şahsında bulunduğunu söyledi. Vali Dağlı, yürütülen çalışmalarda 38 adet ruhsatsız tabanca, 26 adet av tüfeği, 20 adet kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait bin 204 adet çeşitli çap ve markalarda fişek ele geçirildiğini bildirdi.

Trafik ekipleri tarafından yapılan çalışmalar da ise 95 bin 729 araç denetlendiğini dile getiren Vali Dağlı, "Kurallara uymayan 23 bin 969 araç veya sürücülerine gerekli idari para cezaları uygulanmıştır. Ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçlar ile sürücü belgesiz veya alkollü araç kullanma gibi çeşitli suçlardan toplam 459 araç trafikten men edilmiştir. Okul servis araçlarının mevzuat hükümlerine göre faaliyet göstermeleri için 748 Okul Servis aracı denetlenmiş, 30 servis aracına idari işlem uygulanmış ve 1 servis aracı trafikten men edilmiştir" dedi.

Uyuşturucuyla topyekün mücadele

Gençlerin uyuşturucudan koruma noktasında tüm kurumlarla çalışmaların devam ettiğini açıklayan Vali Dağlı, "Bu konu sadece emniyet birimlerimizin değil, toplumun tüm kesimlerinin. Sevil toplum kuruluşlarının ve belediyemizin üzerinde ortak çalışmalar yürüttüğü bir konu. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemek isteyen uyuşturucu tacirlerine yönelik mücadelemiz de aralıksız devam etmektedir. Bu kapsamda narkotik ve KOM birimlerimizce 223 gram metemfetamin, 23 gram kubar esrar, 303 gram bonzai, 27 bin 231 adet sentetik ecza, 15 gram skunk maddesi, 3 adet ectasy, 35 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 110 kilo kaçak kıyılmış tütün, 268 bin adet makaron, 41 adet elektronik sigara, 30 şişe kaçak viski ele geçirilmiştir. Uyuşturucu madde ticareti, tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılık kanununa muhalefet suçlarından 150 şahsa adli işlem yapılmış, yapılan işlemler neticesi 20 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. En İyi Narkotik Polisi Anne projesi kapsamında 219 anneye ulaşılarak bilgilendirmeler yapılmıştır" diye konuştu.

7 terör örgütü üyesi yakalandı

Terörle mücadele çalışmalarında 7 terör örgütü üyesinin yakalandığını açıklayan Dağlı, "DEAŞ silahlı terör örgütü adına faaliyette bulundukları tespit edilen 3 şahıs haklarında adli işlem yapılmıştır. FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik olarak yapılan operasyonda ise hakkında yakalama kararı bulunan 4 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir. Ayrıca Siber Suçlarla Mücadele SİBERAY Projesi kapsamında düzenlenen programlarda ve çeşitli etkinliklerde bin 283 çocuğumuza ulaşılarak interneti ve teknolojiyi güvenli, faydalı ve etkili bir şekilde nasıl kullanacağı yönünde eğitimler verilmiştir. Yasadışı olarak internet üzerinden bahis oynatıldığı tespit edilen 111, müstehcenlik ve fuhuş içerikli yayın yapan 9, toplam 120 site bilgileri, Bilgi Teknolojileri Kurumuna (BTK) ihbar kanalı üzerinden raporlanarak bu sitelere erişimin engellenmesi sağlanmıştır. Oltalama Tekniği ile kişilerin bilgilerini ele geçirerek menfaat temin etme tekniği olaylarında tespit edilen 17 URL adresi (USOM Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi)'a bildirilerek erişimin engellenmesi sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Dağlı'dan KKKA uyarısı

Havaların ısınmasıyla birlikte Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakalarına karşı vatandaşları uyaran Dağlı, "Mevsim itibariyle Kırım Kongo Kanamalı Ateş vakalarının bölgemizde ve ilimizde görülmeye başlanacağı bir dönemdeyiz. Bu konuda da tüm vatandaşlarımızı tedbirli ve dikkatli olmaya davet ediyorum. Ayrıca yaz mevsiminin yaklaşması ile birlikte oluşabilecek orman yangınlarına karşıda vatandaşlarımızı duyarlı ve dikkatli olmaya davet ediyorum. Ormanlarımız bizim en değerli hazinelerimiz. Yeşil canlarımızı korumak ve geliştirmek hepimizin sorumluluğu. Bildiğiniz üzere Mayıs-Ekim ayları içerisinde ilimize mevsimlik tarım işçileri aileleri ile birlikte gelmektedir. İlimize aileleri ile birlikte gelecek olan mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve yaşam şartlarının iyileştirilmesi, yaşam alanlarında emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik ilgili tüm kurumlarımızla birlikte gerekli çalışmaları başlattık" dedi.

Toplantıda Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Naim Çetinkaya, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan hazır bulundu. Basın açıklamasının ardından Vali Dağlı, Trafik Haftası nedeniyle Valilik bahçesinde açılan stantları ziyaret ederek bilgiler aldı. Program sonunda yılın şoförlerine Vali Dağlı ve protokol üyeleri tarafından teşekkür plaketi verildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Zülkif Dağlı, Çorum, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da Emniyet ve Asayiş Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor - Son Dakika

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