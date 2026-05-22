Vali Kartal’dan bayram öncesi trafik denetimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Kartal’dan bayram öncesi trafik denetimi

Vali Kartal’dan bayram öncesi trafik denetimi
22.05.2026 20:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak Valisi Serdar Kartal, Kurban Bayramı öncesinde Şehit Abdullah Bıyık Uygulama Noktası'nı ziyaret ederek denetimleri inceledi, sürücülere trafik kurallarını hatırlattı ve ağır taşıt trafiğine kısıtlama getirildiğini duyurdu.

Uşak Valisi Serdar Kartal, Ankara-Uşak kara yolunda bulunan Şehit Abdullah Bıyık Uygulama Noktası'nı ziyaret ederek yürütülen denetimleri yerinde inceledi.

Uşak Valisi Serdar Kartal, Kurban Bayramı öncesinde Ankara-Uşak kara yolunda bulunan Şehit Abdullah Bıyık Uygulama Noktası'nı ziyaret ederek yürütülen denetimleri yerinde inceledi. Ziyarette İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç'tan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Kartal, görev başındaki güvenlik personeline kolaylıklar diledi.

Denetim noktası sırasında polis ekiplerince durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcularla sohbet eden Kartal, vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayarak trafik kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekti. Araçlarda bulunan çocuklarla da yakından ilgilenen Kartal, çeşitli oyuncaklar hediye etti.

Burada açıklamalarda bulunan Vali Kartal, "İlimiz genelinde, 22 Mayıs-1 Haziran 2026 tarihleri arasında 835 uygulama noktasında 1.663 ekibimiz, 56 hava aracımız ve toplam 5.214 emniyet ve jandarma personelimiz görev yapmaktadır. Ayrıca bayram tatili dönüşü trafik yoğunluğunun azaltılması ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla 30 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00'ten 1 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 01.00'e kadar D-300 Karayolu İzmir-Ankara istikameti ve bağlantı yollarında, Uşak ili sınırları içinde kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların seyri yasaklanmıştır. Ancak yaş sebze meyve, canlı hayvan, et ve süt ürünleri, bozulabilir ve dondurulmuş gıdalar, ilaç, tıbbi malzeme, akaryakıt, hayvan yemi, posta ve süreli yayın gibi ürünleri taşıyan araçların, mümkün olması halinde alternatif güzergahları kullanmaları, zorunlu durumlarda ise ana arterlerde en kısa süreyle seyretmeleri kaydıyla geçişlerine izin verilecektir." dedi. - UŞAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Valilik, Uşak, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Vali Kartal’dan bayram öncesi trafik denetimi - Son Dakika

Polise önce yalvardı, sonra küfürler yağdırıp kaçtı Polise önce yalvardı, sonra küfürler yağdırıp kaçtı
Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor: Sonuna kadar direneceğiz Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor: Sonuna kadar direneceğiz
Trump, Polonya’ya 5 bin asker gönderiyor Trump, Polonya'ya 5 bin asker gönderiyor
İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı
4 bakanlık ile bazı kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı 4 bakanlık ile bazı kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı
Özel, CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığa seslendi: Hiçbir yere gitmiyorum Özel, CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığa seslendi: Hiçbir yere gitmiyorum

20:08
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim
20:05
Fenerbahçe’ye Becao’dan dev bonservis
Fenerbahçe'ye Becao'dan dev bonservis
20:04
YSK Başkanı, Kılıçdaroğlu için “Genel Başkan“ ifadesini kullandı
YSK Başkanı, Kılıçdaroğlu için "Genel Başkan" ifadesini kullandı
19:36
YSK, CHP’nin “mutlak butlan“ itirazını reddetti
YSK, CHP'nin "mutlak butlan" itirazını reddetti
19:25
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına “CHP Genel Başkanı“ unvanını yazdı
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına "CHP Genel Başkanı" unvanını yazdı
18:24
Mutlak butlan kararına en sert tepki Dervişoğlu’ndan geldi
Mutlak butlan kararına en sert tepki Dervişoğlu'ndan geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 20:26:31. #7.12#
SON DAKİKA: Vali Kartal’dan bayram öncesi trafik denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.