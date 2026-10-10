Van Çaldıran'da sit alanında kaçak kazı operasyonunda 2 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Van Çaldıran'da sit alanında kaçak kazı operasyonunda 2 şüpheli suçüstü yakalandı

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Van Çaldıran\'da sit alanında kaçak kazı operasyonunda 2 şüpheli suçüstü yakalandı
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Van Çaldıran'da 1. derece sit alanında kaçak kazı yapan 2 şüpheli, jandarma operasyonuyla suçüstü yakalandı. Şüphelilerle birlikte kaçak kazıda kullanılan cihazlar ve matkaplar ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde 1. derece sit alanında kaçak kazı yapan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Çaldıran Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1. derece sit alanı olan Soğuksu Mahallesi Arabızengi Kalesi mevkiine operasyon düzenlendi. Operasyonda bölgede kaçak kazı yaptıkları tespit edilen H.Y. (52) ve T.A. (42) suçüstü yakalandı. Şüphelilerle birlikte kaçak kazıda kullanıldığı belirlenen 1 adet monitörlü kanal görüntüleme cihazı, 1 adet yılan kamera, 1 adet kanal açma makinesi, 8 adet kanal açma borusu, 2 adet boru anahtarı, 5 adet matkap delme ucu, 1 adet elektrikli matkap, 1 adet şarjlı matkap, 2 adet yedek matkap bataryası ve 2 adet batarya şarj cihazı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA
JandarmaÇaldıran3. SayfaGüncelVanSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Van Çaldıran'da sit alanında kaçak kazı operasyonunda 2 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika
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